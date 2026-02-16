３月のＷＢＣでＶ奪回を目指す米国代表主将アーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）にとって、最大の懸案材料が解消したようだ。米「ニューヨークポスト」紙は１５日（日本時間１６日）、「ヤンキースはＷＢＣ開幕前にアーロン・ジャッジのためにグレープフルーツリーグ（＝オープン戦）出場を計画している」との記事を配信した。タンパでスプリングトレーニング中のヤンキース、アーロン・ブーン監督（５２）が取材に