Ê¡²¬»Ô¤Ï16Æü¡¢ÁáÎÉ¶è¤ÎÊÝ°é»ÜÀß¤Ç´¶À÷À­°ßÄ²±ê¤Î½¸ÃÄÈ¯À¸¤¬µ¯¤­¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±à»ù11¿Í¤¬¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¤Ë0ºÐ¤«¤é2ºÐ¤Þ¤Ç¤Î±à»ù11¿Í¤¬ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¡¢Ê¢ÄË¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢3¿Í¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢»Ô¤Ï´¶À÷À­°ßÄ²±ê¤Î½¸ÃÄÈ¯À¸¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¾É¤Î±à»ù¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Á´°÷¡¢²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÆóËç³­¤Ê¤É¤òÀ¸¤äÉÔ½½Ê¬¤Ê