¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê48¡Ë¤¬16Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëCBC¡¿TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡§55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤ª¶â¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡Ú¸ÄÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸«»ö¤Ë¡ÖR-1¡×·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿·Ý¿Í¤¿¤ÁÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢¹±Îã¤Î¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¸å3¡§49¡Ë¤Î»Ê²ñ¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤­¤ç¤¦¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¶á³Ø¹»¤Ç¶âÍ»¶µ°é¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¹â¹»¤ÇÅê