ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Î³«²ñ¤ò18Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¡¢¿Í»ö¤ÎÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï½°±¡Áª¤Ç¤ÎÂç¾¡¤ò¼õ¤±¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î´´»öÄ¹¤éÅÞ´´Éô¤ÏÂ³Åê¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼þÊÕ¤Ë¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ½ñ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ºö¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´´»öÄ¹¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤éÅÞ»ÍÌò¤ò¤Ï¤¸¤áÅÞ¤ÎÌò°÷¤ÏÂ³Åê¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¤Ë