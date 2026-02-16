俳優・三田村邦彦（72）が16日、X（旧ツイッター）を更新。大阪で“芸能界の父”の墓参りをしたことを明かした。投稿したお墓の写真には花束が添えられ、缶チューハイと瓶入りのお酒が1本供えられている。三田村は「明日は私の大好きで大変お世話になった藤田まことさんの15回忌」と忘れることのない感謝の思いを吐露。「大阪にお墓があります。お寺をご存じの方はお墓参りに！」と呼びかけた。三田村にとって名優、藤田さん