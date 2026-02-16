¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬2·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¶¸µ¤¤ÎÄ¹Ê¸Ãí°Õ¡×¤ÈÂê¤·¡¢»Å»öÀè¤Ø¤Î°ÜÆ°Ãæ¤ËÁø¶ø¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£ ¡Û¿·´´Àþ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊó¹ð ¡Ö¤¿¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø´¶¼Õ¤âÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤ÏÁ°¤â¤Ã¤ÆÎÙ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¥«¥Ã¥×¥ë