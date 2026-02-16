2月17日（火）の『徹子の部屋』に、ゴダイゴが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！多くの楽曲が世代や国境を越えて愛されているゴダイゴ。結成50周年を迎え、平均年齢は72歳になった。『徹子の部屋』に初出演した46年前の映像を見ながら、これまでの活動を振り返る。元々は、ミッキー吉野とタケカワユキヒデでバンド結成の話が進み、そこへ次々とメンバーが合流したそう。『ガンダーラ』『銀河鉄道999』『ビューテ