【第85話】 2月16日 公開 第85話を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月16日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵☆すみれちゃん」第85話「挑まれる女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第85話では、雄星がファムファタに、すみれの今後について相談する。「歌のお姉さん」への就任が決定したが、ほかの演者の仕事を断るのは惜しい。そんな状況に、ファムファタはあるアドバイスをする。