¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñË¡¿Í [Åì¾Ú£Ò] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ0.4¡óÁý¤Î59²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î58²¯±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢¸º±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡£26Ç¯6·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ0.3¡óÁý¤Î59.2²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Æ±»þ¤Ë¡¢º£´üÊ¬ÇÛ¶â¤Ï2200±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹