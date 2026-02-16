ËÌÉÍ¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï9²¯2000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5²¯3700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï7100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯9800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ Ä¾¶á3