◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール3日目（16日、沖縄・那覇）ライブBPに登板した則本昂大投手。これがこのキャンプで初めての実戦形式練習となります。対戦したのは坂本勇人選手や松本剛選手、大城卓三選手らのべ9人。27球を投げ、2安打1三振、4四球と制球が定まらなかった印象を残しました。「いいボールもあったので、それは生かしつつ、バッターが立つと、ロケーションが変わるので。コーナーの投げ分けは甘さがあったん