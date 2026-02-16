俳優・歌手の里見浩太朗が１６日、都内で行われた「第７７回日本放送協会放送文化賞」のメディア説明会に出席。同賞を受賞した里見は報道陣からの拍手で出迎えられると「こんな大きな意味のある拍手をいただいたのは初めてというか、分からない拍手です」とおちゃめに喜びを語った。芸能生活７０年を迎えた中で、俳優という職業への思いを問われると「自分ではないところにいつも行ける、これが俳優という仕事」と回答。「台本