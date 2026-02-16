3月29日の東京女子プロレス両国国技館大会でデビューする「ミニモニ。」公式キャラクター「ミニモちゃん」が16日、東京・御茶ノ水道場で練習を公開した。同大会PR大使のスーパー・ササダンゴ・マシンから両国国技館大会を盛り上げるべく「特訓で必殺技を体得してください」というお題が課されていたミニモちゃんが、練習パートナーに桐生真弥を道場に呼び出したのだが、真弥は「プロレスできんの？」と懐疑的。この発言にカチ