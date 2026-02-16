俳優竹内涼真（32）が15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。町田啓太（35）がリモート出演し、仲良くなったきっかけを語った。竹内は町田が登場すると、「僕が一番好きな俳優です」と、インタビュアーの林修氏に紹介した。2人はNetflix映画「10DANCE（テンダンス）」でダブル主演し、親交深いという。林氏に「プライベートではおふたりどんなことなさるんですか」と質問された町田は「主に、筋トレ」と明かし