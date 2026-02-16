3年ぶりに開かれる「輪島塗ありがとう市」に向け16日、準備作業が石川県輪島市で行われました。輪島塗ありがとう市は、輪島塗が特別価格で買える人気イベントでしたが、去年とおととしは震災と豪雨の影響で中止となっていました。ことしは、金沢市に会場を移して3年ぶりに開かれることになり、16日に輪島市では、実行委員会のメンバーが準備作業を進めていました。この日は福袋の袋詰めが行われ、職人たちが仕上げた輪島塗の