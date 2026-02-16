Mizkan¤Ï2·î3Æü¤è¤ê¡¢¡ÖFibee¡×¤È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ó¡¼¤ÇÄ¶¤»¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖFibee¾è¤ê¤Ä¤®BOX Ìë¤´¤Ï¤ó±Ø¹Ô¤­¡×¤ò¥ß¥Ä¥«¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ä¥«¥ó¡ÖFibee¡×¡ß¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×Âè2ÃÆ¡ÖÌë¤´¤Ï¤ó±Ø¹Ô¤­¡×(2,515±ß)¤Ï¡¢1·î¿·È¯Çä¤Î¡ÖFibee¤à¤®¤å¤Ã¤È¥ï¥Ã¥Õ¥ë ¥Á¡¼¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´°½Ï¥È¥Þ¥È¤Î¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡¢¹õÊÆ¤È¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤ó¡¢¥é¡¼¥á¥ó(¹áÌ£ÌîºÚ¤ÈÇ»¸ü¤ß¤½)¡¢