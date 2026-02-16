ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手（24）が2026年2月15日、自身のインスタグラムを更新。金メダルを持つ笑顔ショットを披露した。「小さい頃からずっと夢だった...」戸塚選手はインスタグラムで「小さい頃からずっと夢だった、オリンピックで金メダルを取ることができました」と報告した。つづけて、2018年の平昌オリンピック、2022年の北京オリンピックでは「本当に悔しい結