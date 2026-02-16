YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃ»Â­¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¤È¥á¥ë¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÄ»¤ÈÍ·¤ÖÇ­¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£¤¤¤Ä¤âÁë¤«¤éÄ»¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ø²Î¤¦Ä»¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢115ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÄ»¤µ¤ó¤òÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤ë£÷¡×¤È¡¢´¶ÁÛ¤¬´ó¤»