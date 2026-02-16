猫はなぜ袋が好き？ そもそも猫は、なぜ紙袋やビニール袋に惹かれるのでしょうか。 野生で暮らしていた猫にとって、暗くて狭いところは敵から襲われにくく、獲物を狙いやすい場所でした。そのため、本能的に暗くて狭い袋の中を好む傾向があります。 さらに、袋の「ガサガサ」という音は、虫やネズミなどの小さな動物が動く音に似ています。人間からすると、ときに不快にもなりますが、”優秀なハンター”で