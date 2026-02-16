トライフープ岡山 バスケットボールB3・トライフープ岡山は14日、15日と津山市で岐阜と対戦しました。 15日の試合ではチーム最年長の髙畠佳介が4本のスリーポイントを含む18得点と躍動。頼れるベテランがチーム最多得点、シュート成功率100％でチームを連勝に導きました。 14日【トライフープ岡山80‐64岐阜スゥープス】15日【トライフープ