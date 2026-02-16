34年前、福岡県飯塚市で女児2人が殺害された、いわゆる「飯塚事件」についてです。殺人などの罪で死刑が確定し執行された元死刑囚の裁判のやり直しについて、福岡高裁は16日、再審を認めない決定をしました。この事件は1992年2月、飯塚市で女児2人が殺害され、遺体で発見されたものです。殺人などの罪で死刑が確定し執行された久間三千年元死刑囚の妻が、2021年に2回目となる再審＝裁判のやり直しを申し立てていました。福岡地裁は