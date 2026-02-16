アメリカのピンボールメーカーであるStern Pinballが、株式会社ポケモンと共同で新型ピンボールマシンの「Pokémon by Stern Pinball」を発表しました。Pokémon - Stern Pinballhttps://sternpinball.com/game/pokemon/Stern’s new pinball machines are for Pokémon fans with deep pockets.https://www.theverge.com/tech/879070/stern-pinball-machines-pokemon-pikachu-meowth30周年を迎えたポケットモンスター