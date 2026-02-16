◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」昨秋に高校野球北信越大会を制した帝京長岡（新潟）がセンバツ切符をつかんだ。１月３０日、寒波による大雪が降りしきる中、一般生徒らも体育館に集結。ナインとともに発表を見届けると、険しい表情だった芝草宇宙（ひろし）監督に笑みがこぼれた。東京・帝京高時代に甲子園出場経験がある指揮官だが「これ以上ない気持ち。帝京のユニホームを着て甲子園に戻れるとは…」と感無量だった。