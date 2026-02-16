ÆüÀ¶¥·¥¹¥³¤Ï¡¢¡Ø¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡ß¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¼þÇ¯¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ¡Á ¥µ¥Ö¥ì¤Ç¤Ò¤È¤ä¤¹¤ß ¡Á¡Ù¤ò3·î2Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ö¥ì¡ß¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ÄÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥»¥Ã¥È¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡×¤Ï¡¢1965Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¸¶ºàÎÁ¤äÀ½Ë¡¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢È¯ÇäÅö»þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¡È¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ã¡¢¤¢¤­¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡£º£²ó¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ