2025Ç¯3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥»¥Ö¥ó¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡á¹Ã»Ò±àºå¿À¤Ï16Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼çºÅ»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼·²óÎ¢¹¶·âÁ°¤Î±é½Ð¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥»¥Ö¥ó¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¡×¤ò4·î7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç2020Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ã»Ò±àÌ¾Êª¤Î±þ±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä°Õ¸«½¸Ìó¤ò·Ð¤Æº£µ¨¤«¤é¤ÎºÆ³«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£