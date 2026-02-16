車の整備を委託した業者に整備する車などを無償で運搬させていたとして、公正取引委員会が、日産自動車系のディーラーに対し、下請法違反で勧告を出す方針を固めたことがわかりました。勧告を受けるのは、「日産東京販売」です。関係者によりますと、日産東京販売は遅くとも2024年の夏以降、20以上の整備業者に対し、整備する車や部品を無償で運ばせていた疑いがあるということです。無償で運ばせた車は2000台あまりにのぼるとみら