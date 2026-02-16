°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÁÉ¼ÅÅ»Ò²½¡¦¶¦Í­²½¥·¥¹¥Æ¥à¡ØDD Plus¡Ê¥Ç¥£¡¼¥Ç¥£¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¡¢2·î2ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ»¥ËÚÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥á¡¼¥«¡¼15¼Ò¤ÈÇ¼ÉÊÅÁÉ¼¤ÎÅÅ»Ò²½¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼¡¦²·´Ö¤ÎÆþ²ÙÇ¼ÉÊÅÁÉ¼ÅÅ»Ò²½³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ24Ç¯11·î¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ë´ð¤Å¤­2025Ç¯11·î¤Ë¾¼ÅçÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÆËÜ±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡£º£²ó¤Î»¥ËÚÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î