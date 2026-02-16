銀一は、RODE Microphonesのワイヤレスマイク製品を対象とした期間限定セールを開始した。期間は3月1日まで。対象のワイヤレスマイクキットが最大50％割引となる。 キャンペーンでは、フラッグシップモデルからスマートフォン向けの小型モデルまで幅広くラインナップされる。プロフェッショナル向けの「ワイヤレス プロ」は、6万2700円から4万3890円に値下げ。また、送信機と受信機の両方にマイクを内