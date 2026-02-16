２月１４日に北海道せたな町の海岸で発見された男性の遺体が、１月末に遭難した漁船の乗組員の１人であることが分かりました。１４日午前９時半ごろ、せたな町北檜山区兜野の砂浜で、釣りをしていた男性が砂浜に打ち上げられた男性の遺体を発見しました。警察が身元の確認を進めたところ、遺体は行方不明となっていた漁師の澤谷勝利さん８２歳と判明しました。澤谷さんは１月２９日、せたな町の鵜泊漁港から漁船「第二十八八重丸」