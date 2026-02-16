堀島行真の2回戦のフィニッシュが話題となった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが現地時間2月15日に行われ、堀島行真が銀メダルに輝いた。【写真】「最高でしたね！」堀島行真の驚きの“フィニッシュ”をチェック2回戦では、ターンでバランスを崩したものの、第2エアを飛び、着地でも再びバランスを崩したが、後ろ向きでフィニッシュを決めると、その1枚の写真が話題を集めた