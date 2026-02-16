巨人のフォレスト・ウィットリーが１６日、那覇キャンプでライブＢＰに登板し、最速１５６キロをマークするなど打者７人を相手に１安打１四球、２奪三振と好投した。初バッテリーを組んだ大城卓三捕手は、２０１センチの長身から投げ下ろされる球の軌道を絶賛。「初めて受けたんですけど自分も。（カーブの）落差もあるし、やっぱり角度がものすごくよかったですね」と振り返っていた。