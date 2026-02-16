MicrosoftÀìÌç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖWindows Latest¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖWindows 11 is testing an optional Dock that sits on the top of the screen with music playback control, CPU, GPU, RAM stats, and more¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PowerToys¤ËWindows¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥É¥Ã¥°¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥É¥Ã¥°¤Ï¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Î³°´Ñ¤òÍÊ¤·¡¢CPU¡¢¥á¥â¥ê¡¢GPU¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¾ÃÈñÎÌ¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ª¤è¤Ó²¹