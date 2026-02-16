コシナは2月13日、独自に展開するフォクトレンダーブランドにおけるフルサイズセンサー対応交換レンズの新製品として、「VOIGTLÄNDER SEPTON 40mm F2 Aspherical」をEマウント・Zマウント向けに発表した。メーカー想定売価は両モデルともに85,000円前後。「VOIGTLÄNDER SEPTON 40mm F2 Aspherical」発表、Eマウント / Zマウント向けミラーレスカメラにマッチしたパンケーキタイプの標準レンズ製品。製品名のSEPTONは1950