【モデルプレス＝2026/02/16】タレントの川崎希が、2月16日までに自身のInstagramストーリーズを更新。次女の髪が伸びた姿を公開した。【写真】38歳元AKB「毛量すごい」“爆毛”0歳次女の姿◆川崎希、次女の髪が伸びた姿披露川崎は「爆毛赤ちゃん」「なぜかグーだけ 髪がすごい伸びる」とつづり、布団に仰向けになった次女のソロショットを投稿。布絵本を手に可愛らしく微笑む次女の髪は、以前よりも伸び、ふさふさになっていた。