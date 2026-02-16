IVEのガウルとリズが、新アルバムのキャンペーンフィルムを公開し、カムバックへの熱気をさらに高めた。所属事務所STARSHIPエンターテインメントは2月15日、IVE公式SNSを通じて、2月23日にリリース予定の2ndフルアルバム『REVIVE+』の「THE NARCISSISTIC GURLS CAMPAIGN」コンテンツを順次公開。今回はガウルとリズの映像がベールを脱いだ。【写真】「ありえん…」リズ、スイムウェアSHOT公開されたコンテンツで2人は、それぞれの