JR東海道線は16日午後3時10分ごろから、岐阜県の西岐阜駅と大垣駅の間の上下線で運転を見合わせましたが、午後4時19分に再開しました。この影響で、大垣～豊橋間に列車の遅れが出ています。 JR東海によりますと、沿線で火災が起き、係員が現地で安全を確認していました。 消防によりますと、岐阜県瑞穂市内で枯れ草やコンテナなどが燃える火災がありましたが、すでに鎮火したということです。 けが人はいないと