¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï16Æü¡¢2·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¡ÖGLOBAL FRIENDSHIP SERIES 2026¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2023Ç¯¤ËÈ¯Â­¤·¤¿Ìîµå¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¡¦¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º-¥Á¥§¥³ ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î»àµå¤ò¥­¥Ã¥«¥±¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¥í¥Ã¥Æ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿