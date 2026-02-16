日本テレビは１６日、都内の同局で定例社長会見を行った。福田博之社長は、同局が３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について、国内での独占放送権を獲得した米動画配信大手ネットフリックスから中継制作を受託したことについて、「プライドを持って臨む」と話した。同局は、１次リーグの日本戦４試合を含む１０試合の中継を担当。準々決勝から決勝までの米フロリダ州での５試合は、現地放送局の中継映像