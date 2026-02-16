フリーアナウンサーの岡副麻希が１６日、都内で行われた「駿河湾フェリーリニューアル就航記念イベント」に出席した。２２年４月にレーシング・ドライバー蒲生尚弥との結婚を機に、静岡に移住したと言い「私自身、御殿場市に住んでおりまして、御殿場は富士山がよく見えるんです。今の時期だと、空気が澄んでいて、夏よりも富士山がよく見えるんです。富士山の毎日の表情を見られるところも御殿場市の特権だなと思います」と