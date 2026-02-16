親名義の家の相続税を計算するときは、その財産の課税価格と課税価格から基礎控除額を引いた相続分に応じた取得金額の算出が必要です いざ相続となったとき、「まさか、こんなに相続税がかかるとは……」といった声を聞くことは少なくありません。相続税はやり方を間違えると、あとで追加の税金がかかる可能性もあります。仮の試算であっても、一度税理士に相談するといいでしょう。この記事では、親名義の家の相続税について解