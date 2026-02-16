元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪取材のため訪れているイタリアでのショットを公開した。ストーリーズにスノーボードとフリースタイルスキーの会場となっているリビーニョでのショットなどを投稿。また、「さとこちゃん」とハートマークを付けて、フィギュアスケート女子の18年平昌五輪4位でプロスケーターの宮原知子さんとの2シ