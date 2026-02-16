南海電鉄の観光列車「グラン天空」＝16日午前、大阪府河内長野市南海電気鉄道は16日、4月24日から運行する新しい観光列車「GRAN（グラン）天空」の外観を、大阪府河内長野市の工場で報道陣に公開した。大阪市の難波駅と高野線の終点・極楽橋駅（和歌山県高野町）を約1時間半で結ぶ。現在運行している「天空」の後継車両となる。4両編成で車両の基本の色は深紅にし、金色の装飾を施した。先頭車両には羅針盤をイメージした金色