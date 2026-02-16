大相撲の新弟子体格基準を満たさない入門志願者を対象とした、新弟子運動能力検査が１６日、東京・両国国技館で行われた。野島陽向（１８）＝二所ノ関、芳野竜汰（１５）＝佐渡ケ嶽＝ともに合格し、春場所の新弟子検査を受験する資格を得た。体格基準は身長１６７センチ、体重６７キロ。春場所の新弟子検査受験を希望する中学卒業見込み者は身長１６５センチ、体重６５キロ。検査項目は背筋、握力、反復横跳び、ハンドボール投