京都府警は16日、会社員の男が入院したというウソの診断書を作成し、保険会社から入院給付金など295万円をだまし取ったとして、医師ら5人を逮捕したと発表しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは兵庫県尼崎市と伊丹市でクリニックを経営する医療法人の理事長で医師の西原弘道容疑者（64）と看護師長の竹田広美容疑者（57）、京都府井手町の無職、中谷匡浩容疑者（51）、奈良県大和郡山市の会社員、中山滝二容疑者（49）、奈良県