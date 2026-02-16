お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が出演する『ハナノア』の新WEB CMが、2026年2月16日から4月末までの期間限定で公開された。発売20周年を迎える痛くない鼻うがい製品と、津田の代名詞「スー」を掛け合わせた内容で、渾身の叫びがさく裂する。【動画】ダイアン津田、鼻うがいで魅せた…渾身の「スー」！新WEB CM「スーを差し上げあう篇」では、花粉に悩む津田が楽屋でマネージャーから「いいスーがある」と勧められ、『ハナノ