Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê½µÌÀ¤±16Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬¾®Éý¤ËÂ³Íî¤·¤¿¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤ÀÃÍÆ°¤­¤¬Â³¤­¡¢Êý¸þ´¶¤Ë·ç¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËöÈæ135±ß56Á¬°Â¤Î5Ëü6806±ß41Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï31.47¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3787.38¡£½ÐÍè¹â¤ÏÌó24²¯7048Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£