INFORICH¤Ï2·î12Æü¤è¤ê¡¢±þ±ç¹­¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØCheerSPOT¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡¢Âè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÂ´¶Èµ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CheerSPOT¡ßJUNONº£²ó¤Ç38²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢Ã«·òÆó»á¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¤Î¤â¤È¡¢3·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ï¥¤¡¦¥é¥¤¥Õ 2026½Õ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±