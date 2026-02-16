ヤクルトのドラフト６位ルーキー石井巧内野手（ＮＴＴ東日本）が１６日、沖縄県内の病院で診察を受け、「左ハムストリングスの肉離れ」と診断された。石井は１５日のロッテとの練習試合に７番・二塁で先発予定だったが、左太もも裏の張りを訴え出場を回避。池山監督は今後について「今のところはこちらでできることを」とリハビリに専念させる意向を示していた。