¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥æー¥í¥É¥ë¡¢»°³ÑÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÁÀ®¡¢£±¡¥£±£¸Âæ¸åÈ¾¤Ë¼ýÂ« 1.2022¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 1.1969¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 1.1863¸½ÃÍ 1.185010Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 1.1848°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 1.183921Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 1.1827°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 1.1732¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 1.1702°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 1.1687100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 1.1657