©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 今年も行ってまいりました阪神キャンプin沖縄。 ダウンコートを持っていってよかったと心の底から思える寒さの中、躍動する虎戦士たちを見守りました。 そして今年はおはパソリスナ&#12